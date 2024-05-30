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ケノン Ver8.6
商品番号 R16944304114
商品名

ケノン Ver8.6
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 22,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケノンバージョン8.62022年に購入。購入してから数回使用し保管しておりましたが使う機会がなくなったので出品致します。カラー・マッドブラック付属品・本体・カートリッジ・電源コード・サングラス・収納ポーチ・取り扱い説明書・外箱※照射チェック、コンディションチェック、アルコール消毒済です。※鏡面、操作パネルの保護フィルムは剥がしておりません。※うす傷、小傷ございますが美品です。外箱は開封の際どうしても開け口が綺麗に剥がせないシールでしたのでその部分のみプリントが剥げています。基本的に返品返金は致しておりません。迅速丁寧に対応させて頂きます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis608744.html
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