ミラL700Sダウンサス

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ミラL700Sダウンサスとなります写真の物となりますメーカー：RACINGGEAR品番：SD029A車両型式：L700Sエンジン型式：EF-VE/EF-SE年式：1998年10月〜2002年12月フロントダウンmm：35〜40mmリアダウンmm：35〜40mmフロントバネレート：2.6ｋgリアバネレート：2.9ｋg装着後走行距離：5000km未満交換時についたキズや塗装剥がれはありますが使用に問題は無いと思います2023年3月取り外し後自宅保管車両入替のため出品します値下げは一切行いませんよろしくお願いいたします