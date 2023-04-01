⭕️4WD AT‼️H18タント⭕️車検7年3月‼️10.8万㌔‼️総支払い額表示‼️



ダイハツ - ⭕️H18タント4WD AT⭕️車検7年3月‼️10.8万㌔‼️総支払額 ... ダイハツ - ⭕️H18タント4WD AT⭕️車検7年3月‼️10.8万㌔‼️総支払額 ...



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3ページ目 - 白の通販 600点以上（自動車/バイク） | お得な新品・中古 ... 3ページ目 - 白の通販 600点以上（自動車/バイク） | お得な新品・中古 ...



☆支払い総額 11.8万☆ダイハツ タント！車検令和6年3月！下取り、配送 ... ☆支払い総額 11.8万☆ダイハツ タント！車検令和6年3月！下取り、配送 ...



ダイハツ タントの車検費用の相場はいくら？車検前にチェック ... ダイハツ タントの車検費用の相場はいくら？車検前にチェック ...



☆支払い総額 11.8万☆ダイハツ タント！車検令和6年3月！下取り、配送 ... ☆支払い総額 11.8万☆ダイハツ タント！車検令和6年3月！下取り、配送 ...



ダイハツ タントの車検費用の相場はいくら？車検前にチェックしたい ... ダイハツ タントの車検費用の相場はいくら？車検前にチェックしたい ...

⭕️格安タント⛄️4WD⛄️⭕️雪道安心、室内広々、荷物もたくさん積めます⭕️乗って帰れます【車両情報】⭐️平成18年式⭐️大人気ダイハツタント4WD‼️⭐️型式 L360S⭐️走行108,000km⭐️155/65R14普通タイヤ6部山⭐️純正ＣＤ・ＭＤ⭐️車検7年3月までたっぷり①リサイクル料金9,330円②自賠責保険③重量税など⭕️すべてコミコミ乗り出し価格‼️【状態】⭐️走る曲がる止まるは問題ありません。⭐️エアコン正常稼働確認済み⭐️気になる異音、ガタ付きありません⭐️最終的には現車確認お願い致します【内装】シート汚れ、経年劣化ありますが納車まで出来るだけきれいにしてお渡し【外装】多少傷、凹み、塗装経年劣化等あります気になる方は現車確認お願い致します。【価格】すべてコミコミ、乗り出し価格になります【陸送】別途100km/10,000円で陸送可能です。山形市からの出品になります。山形市からのナビ距離参考にして下さい。【登録】山形ナンバーは無料で名義変更します他地域は2週間以内の名義変更お願いします【コメント】ご購入ご検討の方に限りコメントお願いします状態の確認の質問現車確認引取希望日時のコメント下さい。現車確認は出来る限り日程合わせます。【注意点】激安車です。通常走行不具合ありません。エンジンも軽く、元気です過度なクオリティを求める方は購入お控え下さい状態気になる方は必ず現車確認お願いします個人売買ですので保証はありません購入後のクレーム・返金・返品等対応しません【その他】他にも20台程の格安車の在庫あります。アイコンクリックすると出品車見られます。トヨタ ダイハツ スズキ ホンダ マツダ 日産 三菱 ムーブ カスタム コンテ ミラ ココア スペーシア パレット アルト ワゴンRMRワゴンキャロル n-boxn-vann-boxn-wgnn-oneゼストekワゴン トッポ ルークス rooxモコ デイズ DAYS軽自動車