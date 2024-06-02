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備前壺。手造。陶芸。昭和時代。美品。名作家「小山 真吾」。希有品。茶道美術。
商品番号 C12916483869
商品名

備前壺。手造。陶芸。昭和時代。美品。名作家「小山 真吾」。希有品。茶道美術。
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございました。備前壺。手造。陶芸。昭和時代。美品。名作家「小山真吾」。希有品。茶道美術。華道具。舊家藏出。口徑約11.3cm。腹徑約16.6cm，高約15cm。自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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