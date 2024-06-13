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ケイヒン 正規品　本物 新品 PC20キャブレター本体
商品番号 E94579207316
商品名

ケイヒン 正規品　本物 新品 PC20キャブレター本体
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 7,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイヒン正規品のPC20キャブレター本体です。連休中も即発送対応可能です。今年に入って値上げされてます。安い時期に仕入れた、在庫限りの金額です。キタコ品番401-2014506メインジェット♯85パイロットジェット♯35チョーク部はケーブルタイプです。（ケーブルを接続しなくてもキャブレターを使用可能。）カブはもちろん、モンキー、シャリー、ゴリラ等横型に使用できます。知人は上部ケーブル用のアタッチメント（6枚目の+ネジ）を外してモンキーとCD90に使用してました。新品未開封ですが、外箱には保管時についた傷や破れがあります。よろしくお願いします。
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