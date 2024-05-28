イスズ　エルフ用　NKR66E 純正　ガソリン、水温　ゲージ　メーター

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スタッフブログ: 2015年2月 - TBSワークス スタッフブログ: 2015年2月 - TBSワークス

エルフ用ゲージのみ8-97088510NKR66Eいすゞ純正部品新品、未使用ですが箱の状態は汚れなど付着しています車検の時に必要だと思うので、いかがでしょうか？よろしくお願い致しますm(__)m