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イスズ　エルフ用　NKR66E 純正　ガソリン、水温　ゲージ　メーター
商品番号 V82089322196
商品名

イスズ　エルフ用　NKR66E 純正　ガソリン、水温　ゲージ　メーター
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,655 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルフ用ゲージのみ8-97088510NKR66Eいすゞ純正部品新品、未使用ですが箱の状態は汚れなど付着しています車検の時に必要だと思うので、いかがでしょうか？よろしくお願い致しますm(__)m
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スタッフブログ: 2015年2月 - TBSワークス

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