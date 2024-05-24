ＭＨ２１Ｓ ＭＨ２２Ｓ ワゴンＲ スズキスポーツ 車高調

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商品詳細
トヨタ/スズキ人気モデル···ワゴンRMH23S用品の種類···その他対応車種メーカー···スズキＭＨ２１ＳＭＨ２２ＳワゴンＲスズキスポーツ車高調商品名 スズキスポーツ ネジ式 車高調 中古品 車種 適合 ＭＨ２１Ｓ ＭＨ２２Ｓ ＮＡ/ターボ 前期/後期 共通 説明 使用期間 ３年、２７０００キロ程度 ガレージ保管品 オイル漏れ、ニジミはございませんがお決まりのガス抜けがございます。シート、に固着はございません。取説、レンチはございません。バネレート 不明 中古品になりますので傷、汚れ、サビ、はございます。減衰 調整 式 になります。発送はクロネコヤマトの着払いでの発送になります。落札時間より２４時間以内に支払出来る方のみ入札をお願い致します。
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