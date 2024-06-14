キャリィ トラック エアコン 走行5.3万 軽トラ キャリートラック 平成7年

初年度登録 平成7年/1995メーカー スズキモデル名 キャリートラックグレード KUミッション 4MT駆動 2WD走行距離 53000km車検 令和7年10月12日まで装備 エアコン付き年式相応の傷や汚れはありますが下回りのサビなどは少ない方かと思います。関東で使用されていたので塩害などもありません。大変希少なエアコン付きモデルです！効きも問題ありません！今年の10月に車検を受けたばかりですので、エンジン、ミッション、ブレーキ、ライト類などなど問題ありません。整備記録も数枚残っています。落札価格の他にリサイクル料5180円のお支払いをお願いします。ご購入車様で名義変更をする場合、名義変更完了まで3万円お預かりさせて頂きます。別途料金にて名義変更やお届けも可能です。神奈川県相模原市にて現車確認も可能です。カラー···ブラウン



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