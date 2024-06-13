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EFFEX ローダウンCOMPキット 20mmダウン Z900RS 18-23
商品番号 F85807203310
商品名

EFFEX ローダウンCOMPキット 20mmダウン Z900RS 18-23
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAWASAKI　Z900RS対応ローダウンプレートとショートスタンドのセットです。念のため購入したのですが、不要な為出品します。
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