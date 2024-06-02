jo malone ジョーマローン　ディフューザー RED ROSES

ジョマローンのルームディフューザー165mlスティック10本付き 新品未使用箱付きです。本体、スティックとも未開封です。箱付き(多少のスレ傷・へこみ等)ジョーマローンディフューザー165mlREDROSES5.6FL.OZ/165MLmadeinEngland◆冷暗所で保管していますが、出品物はすべて個人・素人の自宅保管品です。未使用や未開封品でもショップ同等の新品をお求めの方や、細部までお気になさる方はご購入は控えいただき、国内の正規店をご利用ください。神経質な方はご購入はご遠慮ください。



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