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jo malone ジョーマローン　ディフューザー RED ROSES
商品番号 U33713445649
商品名

jo malone ジョーマローン　ディフューザー RED ROSES
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョマローンのルームディフューザー165mlスティック10本付き　新品未使用箱付きです。本体、スティックとも未開封です。箱付き(多少のスレ傷・へこみ等)ジョーマローンディフューザー165mlREDROSES5.6FL.OZ/165MLmadeinEngland◆冷暗所で保管していますが、出品物はすべて個人・素人の自宅保管品です。未使用や未開封品でもショップ同等の新品をお求めの方や、細部までお気になさる方はご購入は控えいただき、国内の正規店をご利用ください。神経質な方はご購入はご遠慮ください。
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