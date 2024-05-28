イソップ　ブロンズ インセンス ホルダー

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商品詳細
種類···お香立て・スタンド・受け皿ブロンズインセンスホルダー使用頻度5.6回ぐらいです。少し傷っぽいものありますが、元々あったものになります。写真みてご確認の上、ご購入ください。ヴィンテージ加工が元々されてるブロンズのものなのでそこまで目立ちませんが、気になる方はご遠慮ねがいます。以下公式より引用。アシンメトリックなインセンスホルダーで、どのようなインテリアにも安定感をもたらします。イソップのためにフォーゲルスタジオがデザインを手掛けたブロンズ鋳造物の作品で、時間の経過とともに自然な艶が出てきます。サイズ230mmx158mmx50mm
http://narcologia.ru/goods/hesitantly158784.html
http://narcologia.ru/goods/pompous280723.html
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