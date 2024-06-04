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- 【10本セット】プラチナフラッシュ ホワイトニング 歯磨き粉 100g
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商品詳細
特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防◆プラチナフラッシュホワイトニング歯磨き粉内容量：100g×1新品・未使用品サロン専売品※未開封、未使用ですが、箱にへこみや傷がある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。・日々の歯磨きに・セルフホワイトニング用に
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