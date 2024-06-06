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銀座まるかん　においキレイゴッドハートダイエットJOKA青汁　新品
商品番号 N76169495432
商品名

銀座まるかん　においキレイゴッドハートダイエットJOKA青汁　新品
ブランド名 ギンザマルカン
特別価格 税込 4,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入オッケーです♪＊＊＊箱のまま配送希望の方はプラス500円で承ります^_^コメントで箱のまま配送希望と書いて頂き、金額変更後に購入下さい♡今回の箱は潰れ気味です^_^銀座まるかんゴッドハートダイエットJOKA青汁6.5g×93包入り　賞味期限：25.9.12送料削減の為箱から出し、ナイロン袋に移し替えて.ゆうゆうメルカリ便で匿名発送します。箱は付きません。入りませんでした！ひとりさん　ついてるシールプレゼント^_^【お召し上がり方】1包をコップ1杯（250cc程度）の水で溶かし、良くかきまぜてお召し上がりください。栄養補助食品／サイリウム含有食品原材料：サイリウム(国内製造)、大麦若葉末、マルチトール、抹茶末、緑茶末、ウーロン茶エキス末、ケール末、クマ笹末、コラーゲンペプチド、キダチアロエ末、ワカメ末、ローヤルゼリー/V.C#銀座まるかん#健康食品#斎藤一人
http://narcologia.ru/goods/manufacture464741.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual318846.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical816101.html
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