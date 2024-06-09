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ウエルテック　コンクール　ConCool ジェルコート　F 90m　8本セット
商品番号 V48832535992
商品名

ウエルテック　コンクール　ConCool ジェルコート　F 90m　8本セット
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】新品・未使用品コンクールジェルコートF(90g)×8本【特徴】・フッ素950ppm配合・塩酸クロルヘキシジンで虫歯・歯周病菌を殺菌・βグリチルレチン酸で歯茎の炎症を抑制・発泡剤・研磨剤が無配合。・マイルドミントの味で爽やかな使用感【購入日】23年8月匿名配送にて発送致します。値下げ交渉は、受け付けておりません。#ウエルテックジェルコートF#ウエルテック#コンクールfジェルコート#コンクールジェルコート#コンクールＦ#歯周病#歯磨き粉#フッ素#フッ素コート#ホワイトニング
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