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【6本】フォーデイズ 核酸ドリンク ナチュラルDNコラーゲン 未開封
商品番号 Y67444414672
商品名

【6本】フォーデイズ 核酸ドリンク ナチュラルDNコラーゲン 未開封
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FORDAYSフォーデイズ　水溶性核酸ドリンクナチュラルDNコラーゲン6本セット賞味期限2024.08.082024.08.142024.09.012024.09.012024.09.012024.09.01■未開封の新品ですが、自宅保管のため　外箱にやや小傷やスレがごさいます。　神経質な方はご遠慮ください。■お値引き交渉はご遠慮ください。　どうぞ宜しくお願いいたします。#フォーデイズ#核酸ドリンク#ナチュラルＤNコラーゲン#フォーデイズ核酸ドリンク#FORDAYS
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