新品 ディプティック DIPTYQUE オレーヌ 100ml EDT

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ご覧いただきありがとうございます。ディプティックDIPTYQUEオレーヌEDTSP商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。細い路地、壮麗な大邸宅、香り立つ秘密の庭園のあるヴェネチア。夕暮れ時、屋外のパーゴラの下で楽しむディナー。まるで時間が止まったかのよう・・・。思い出に残る散歩を通して発見するヴェネチアの街では、歩みを進めるごとに、新たな香りの調和が楽しめます。ここではうっとりするようなウィステリア、あちらでは甘いハニーサックル、さらに遠くへ進むと官能的なジャスミンと上品で謎めいたスイセンの香りが漂っています。「オレーヌ」は、軽やかな白い花々が散りばめられた夕暮れ時の不思議な深遠さをイメージさせる香りです。即購入OKです質問あればコメントまでお願いします！