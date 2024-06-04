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超激レア イタリア製 任天堂公式ポケモンTシャツ/ポロシャツ ピカチュウ　キッズ
商品番号 L81604931095
商品名

超激レア イタリア製 任天堂公式ポケモンTシャツ/ポロシャツ ピカチュウ　キッズ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 42,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンtシャツ/ポロシャツ任天堂　ニンテンドーイタリア製madeinItaly90's超激レアサイズ：140イタリアで購入しました。サラサラとした生地です。細かい箇所まで刺繍があり、状態もかなり良いです。#ポケモン#ポケットモンスター#ピカチュウ#任天堂#ニンテンドー#NINTENDO#Nintendo#キッズ服#子供服
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