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【オーダーページ】ランチョンマット　巾着袋　女の子　小学校給食ナフキン
商品番号 C41115042142
商品名

【オーダーページ】ランチョンマット　巾着袋　女の子　小学校給食ナフキン
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 9,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜〜ランチョンマット\u0026巾着袋オーダー〜お好きな柄、お好きなサイズで製作します！　乾きやすく、食器が安定しやすい一枚仕立てオーダー順に随時作成中#RIRA＆KUUハンドメイド【おまとめ割引】2枚以上ご購入の場合は2枚目より−50円/枚◆ランチョンマット【一枚仕立て】20㎝×30㎝　1枚420円25㎝×30㎝　1枚450円30㎝×40㎝　1枚520円35㎝×45㎝　1枚550円40㎝×50㎝　1枚630円40㎝×60㎝　1枚700円ネームタグ（縫いつけ）　1枚＋50円◆巾着袋【一枚枚仕立て/両紐】20cm×15cm1枚650円25cm×20cm1枚750円30cm×25cm1枚950円35cm×30cm1枚1150円40cm×30cm1枚1250円40cm×35cm1枚1350円45cm×40cm1枚1550円BIGサイズ　　対応可能ネームタグ縫い付け1枚＋50円まち（折りまち）持ち手応相談紐は基本おまかせで【生地柄】◆綿100%オックス生地①アリスクリーム②アリスピンク③マーメイドクリーム④マーメイドピンク　　残りわずか⑤マーメイドグリーン⑥マーメイドパープル⑦マーメイドブルー　残りわずか応相談生地は在庫限りになります※ハンドメイドにつき、サイズに多少の誤差や、縫製の至らない点がございます。ご理解よろしくお願いいたします※基本、普通郵便発送ですあらかじめメルカリ便指定の場合は＋100円で対応させて頂きます☆オーダー専用ページ☆◆ランチョンマット　生地（　　）サイズ　（　　）cm×（　　）cm【　】枚ネームタグ（　　）（縦向き　横向き）◆巾着生地（　　）サイズ　（　　）cm×（　　）cm【　】枚紐　　　　　　両紐　　　　片紐まち　　（　　）ネームタグ（　　）（縦向き　横向き）◆その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）RIRA＆KUUハンドメイド#ランチョンマット40×60ランチクロス40×50巾着袋25×20保育園、幼稚園、女の子給食袋、女の子ランチョンマット
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