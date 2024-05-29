オーダーページ】ランチョンマット 巾着袋 女の子 小学校給食ナフキン ...

〜〜ランチョンマット\u0026巾着袋オーダー〜お好きな柄、お好きなサイズで製作します！ 乾きやすく、食器が安定しやすい一枚仕立てオーダー順に随時作成中#RIRA＆KUUハンドメイド【おまとめ割引】2枚以上ご購入の場合は2枚目より−50円/枚◆ランチョンマット【一枚仕立て】20㎝×30㎝ 1枚420円25㎝×30㎝ 1枚450円30㎝×40㎝ 1枚520円35㎝×45㎝ 1枚550円40㎝×50㎝ 1枚630円40㎝×60㎝ 1枚700円ネームタグ（縫いつけ） 1枚＋50円◆巾着袋【一枚枚仕立て/両紐】20cm×15cm1枚650円25cm×20cm1枚750円30cm×25cm1枚950円35cm×30cm1枚1150円40cm×30cm1枚1250円40cm×35cm1枚1350円45cm×40cm1枚1550円BIGサイズ 対応可能ネームタグ縫い付け1枚＋50円まち（折りまち）持ち手応相談紐は基本おまかせで【生地柄】◆綿100%オックス生地①アリスクリーム②アリスピンク③マーメイドクリーム④マーメイドピンク 残りわずか⑤マーメイドグリーン⑥マーメイドパープル⑦マーメイドブルー 残りわずか応相談生地は在庫限りになります※ハンドメイドにつき、サイズに多少の誤差や、縫製の至らない点がございます。ご理解よろしくお願いいたします※基本、普通郵便発送ですあらかじめメルカリ便指定の場合は＋100円で対応させて頂きます☆オーダー専用ページ☆◆ランチョンマット 生地（ ）サイズ （ ）cm×（ ）cm【 】枚ネームタグ（ ）（縦向き 横向き）◆巾着生地（ ）サイズ （ ）cm×（ ）cm【 】枚紐 両紐 片紐まち （ ）ネームタグ（ ）（縦向き 横向き）◆その他（ ）RIRA＆KUUハンドメイド#ランチョンマット40×60ランチクロス40×50巾着袋25×20保育園、幼稚園、女の子給食袋、女の子ランチョンマット



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