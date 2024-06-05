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- 【希少】メゾピアノ 女児服 デニムジャケットMサイズ 150 y2k
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商品詳細
とっても可愛いメゾピアノのデニムジャケットです。大人も着れるサイズ感ですS〜M位の体型の方でしたら◎新品購入後、試着のみで大切に保管していました。女児服として最高に可愛い1枚です。細部まで装飾がたっぷりあります。キレイな刺繍がbackにもあり唯一無二の1枚です。これからの季節の変わり目にもピッタリ♩.•目立つ汚れや傷ありませんが素人保管＆検品なので見落としがある場合もございます。中古品にご理解頂ける方のみでお願いいたします。素材···デニムフード···フードなし季節感···春、秋、冬サブカル女児服地雷系量産型ゆめかわいい原宿系JamieエーエヌケーEATMEevelynMILKBABYMetamorphoseInnocentWorldEmilyTemplecuteaxesfemmHoneyCinnamonpiumROJITALIZLISAMARS夢展望ロリータNILEPERCHAngelicPretty以下検索用です----AnkRougeアンクルージュROJITAロジータNILEPERCHナイルパーチSWIMMERスイマーハニーシナモンHoneyCinnamonハニシナゆめかわ量産型地雷系ジェイミーエーエヌケートラバストーキョー病みかわスイーツかわいいアクシーズファムアマベルaxesfemmeevelynエブリンアクシーズファムアマベルaxesfemmeevelynエブリンAmavelAnkRougeSecretHoneyBobon21ロリータLIZLISAブルーローグワンダーロケットゴスロリロリータクラロリクラシカルゴシックカジュロリカジュアルロリータ甘ロリゴスロリロリータファッションKERAAngelicPrettyベイビーザスターズシャインブライトイノセントワールド
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2023年最新】メゾピアノ デニムジャケットの人気アイテム - メルカリ
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