90s アンブロ ゲームシャツ Tシャツ　ヴィンテージ イングランド代表

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。・状態目立つ傷汚れ等はありません。・サイズフリーサイズ着丈73身幅58肩幅52カラーネイビー こちらは中古品ですのでご理解の上ご購入お願いします。ご質問等がございましたらコメントにてお願いします。種類···シャツサイズ···FREESIZE
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