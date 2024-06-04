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90s アンブロ ゲームシャツ Tシャツ　ヴィンテージ イングランド代表
商品番号 M62833243129
商品名

90s アンブロ ゲームシャツ Tシャツ　ヴィンテージ イングランド代表
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。・状態目立つ傷汚れ等はありません。・サイズフリーサイズ着丈73身幅58肩幅52カラーネイビー　こちらは中古品ですのでご理解の上ご購入お願いします。ご質問等がございましたらコメントにてお願いします。種類···シャツサイズ···FREESIZE
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