HEAD テニスバック　大容量

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商品詳細
HEADのテニスバックです。試合の時に使用していました。ラケットが複数入り水筒やお弁当なども余裕で入ります部活を引退したので使用しなくなりましたがまだまだ使える状態です種類···テニスバッグ
http://narcologia.ru/goods/rouge976710.html
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