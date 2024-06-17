Bs 夏の陣　2023 緑　We can do it ユニフォーム　2枚セット

野球チーム···オリックス・バファローズ種類···レプリカユニフォームこの度はご覧頂きありがとうございます。他にもベビー用品は多数出品しております。同梱値引きもさせて頂けますのでお気軽にコメントください^^あくまで自宅保管になります。ご了承頂ける方のみご購入をお願いします。後ほどの個人の評価に繋がりますので、受け取り後の評価はコメントの記入だけお願いしたいです。お値下げはこちらのタイミングで行います。過度な値下げ交渉などはお控え下さいませ。梱包の際、コンパクトにさせて頂くため圧縮する可能性があります。普通の梱包を希望、または匿名配送希望等ありましたら、コメントを先にお願いしますペット飼ってません。部屋に芳香剤も使っておりません^^



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