激レア】ナイキ コート エアズームケージ4 ラファエル・ナダル ...

値下げしました！NikeCourtAirZoomVaporCage4Rafa2020ナイキコートエアズームケージ4カラー：White/ElectricGreen/SirenRed/PhotoBlue品番：CD0424-101サイズ：26cm付属品：なし箱は処分してしまいありません。簡易包装にて靴のみお送りさせて頂きます。２０２０年のフレンチオープンで優勝したラファエル・ナダルが同大会で着用していたモデルのテニスシューズです。大変貴重なアイテムですがコレクション整理で出品致します。【状態】試着のみの美品で未使用に近いアイテムですがあくまで一度人の手に渡ったアイテムの為中古品扱いです。神経質な方や完品をお求めの方はご購入をお控えください。必ず写真で状態を確認頂き、ご理解のある方のみで宜しくお願い致します。⚠️即購入大歓迎です！！もし値下げを希望される方は購入希望の金額をコメントで提示頂きますようお願い致します。希望に添えない場合もございます。常識の範囲内でお願い致しますNIKEナイキテニスシューズナイキコート全仏ラファエル・ナダルロジャー・フェデラーノバク・ジョコビッチ錦織圭対応コート···オールラウンド



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