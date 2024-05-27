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阪神タイガース ユニフォーム 藤浪晋太郎
商品番号 Q85042641349
商品名

阪神タイガース ユニフォーム 藤浪晋太郎
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,689 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース藤浪晋太郎ユニフォームレプリカユニフォームになります。六甲おろし等ワッペンをつけています。ワッペンではなく刺繍タイプのものです。サイズはSです。こちら伝統の一戦限定のレプリカユニフォームです。種類...レプリカユニフォーム野球チーム...阪神タイガース#阪神タイガース#藤浪晋太郎#レプリカユニフォーム#ユニフォーム
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