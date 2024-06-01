YONEXシューズ 65Z2 パワークッション 25.0cm【未使用】

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☆大幅値下げ☆8000円⇒4500円※着払いで宜しければ3500円に致します。（梱包サイズは80サイズになります）着払い希望の方は、ご購入前にコメント下さいませ。価格変更、着払いへの変更致します。購入後の変更はできませんのでご了承くださいませ。なお、送料込希望のかたは、このままご購入いただけます。YONEXシューズ65Z2パワークッションサイズ25.0cm購入したまま、靴箱にしまっており1度も履かずにサイズアウトしてしまいました。購入時の専用箱は捨ててしまったので、代わりのリサイクル箱に梱包しての発送になります。予めご了承くださいませ。