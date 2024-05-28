中日ドラゴンズFCニックネームタオル　細川成也選手

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即購入大歓迎です。FCスペシャルゲーム限定ニックネームタオルです。ドラゴンズで活躍中の細川成也選手です。確認のため開封しておりますが未使用になります。2023年FCスペシャルゲームニックネームタオル第4弾細川成也選手中日ドラゴンズバンテリンドームファンクラブ#中日ドラゴンズ#細川成也