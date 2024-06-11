⭐︎NEWERA⭐︎キャップ⭐︎大洋ホエールズ 復刻 8 （63.5cm）⭐︎新品 ...

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野球チーム···横浜DeNAベイスターズ数ある商品からご覧いただきありがとうございます。新品で2つ購入したモノの1つは自分で着用していましたが帽子をかぶる髪型では無くなったしまった為出品させていただきます。色はネイビー 試着程度の極上品です。サイズも8は比較的レアだと思います。購入者がいらっしゃらなければゆっくり値下げして行きますので大幅な値下げ交渉は御遠慮願います。10/18〜21は出張の為発送できません。￼ご了承下さい。