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⭐︎NEWERA⭐︎キャップ⭐︎大洋ホエールズ 復刻　8 （63.5cm）⭐︎新品
商品番号 N78326108918
商品名

⭐︎NEWERA⭐︎キャップ⭐︎大洋ホエールズ 復刻　8 （63.5cm）⭐︎新品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···横浜DeNAベイスターズ数ある商品からご覧いただきありがとうございます。新品で2つ購入したモノの1つは自分で着用していましたが帽子をかぶる髪型では無くなったしまった為出品させていただきます。色はネイビー　試着程度の極上品です。サイズも8は比較的レアだと思います。購入者がいらっしゃらなければゆっくり値下げして行きますので大幅な値下げ交渉は御遠慮願います。10/18〜21は出張の為発送できません。￼ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/traverse765526.html
http://narcologia.ru/goods/assessor390803.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion559578.html
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