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NIKE ジャージ 上下 イタリア
商品番号 G47828942999
商品名

NIKE ジャージ 上下 イタリア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

即購入okです。サッカーイタリア代表の古いデザインのジャージ(上下)です。自宅保管でした。ご興味があればよろしくお願いします。丈···長袖カラー···ホワイト種類···ジャージ上下サイズ···2XL(3L)
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