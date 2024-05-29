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@新品@ANA ロッキードL-1011特別塗装1/400ジェット
商品番号 G16140566604
商品名

@新品@ANA ロッキードL-1011特別塗装1/400ジェット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：NGmodel製品番号：31035航空機模型：L-1011-1航空会社：全日空L-1011-1特別塗装登録番号登録：JA8509スケール：1：400サイズ：12.51cm*翼幅：12.52cm主な材質：合金発売日：2023年9月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。全日空L-1011-1飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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