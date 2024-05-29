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- @新品@ANA ロッキードL-1011特別塗装1/400ジェット
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商品詳細
ブランド：NGmodel製品番号：31035航空機模型：L-1011-1航空会社：全日空L-1011-1特別塗装登録番号登録：JA8509スケール：1：400サイズ：12.51cm*翼幅：12.52cm主な材質：合金発売日：2023年9月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。全日空L-1011-1飛行機模型航空モデルプレイ1/400
http://narcologia.ru/goods/pompous472123.html
http://narcologia.ru/goods/revamp88822.html
http://narcologia.ru/goods/stealth942876.html
@新品@ANA ロッキードL-1011特別塗装1/400ジェット
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