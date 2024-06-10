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【選定品】バンドレン E♭クラリネット マウスピース B44 エスクラ
商品番号 V57792818844
商品名

【選定品】バンドレン E♭クラリネット マウスピース B44 エスクラ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドーレンのエスクラリネット用のマウスピース［B44］です。加藤明久さんの選定品となります。1年ほど使用しましたが使用頻度は数えられる程度です。状態は画像をご確認ください。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。
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