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- 【選定品】バンドレン E♭クラリネット マウスピース B44 エスクラ
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商品詳細
バンドーレンのエスクラリネット用のマウスピース［B44］です。加藤明久さんの選定品となります。1年ほど使用しましたが使用頻度は数えられる程度です。状態は画像をご確認ください。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。
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