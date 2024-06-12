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タティスjr ユニフォーム　XLサイズ　パドレス
商品番号 F81318733723
商品名

タティスjr ユニフォーム　XLサイズ　パドレス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 8,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···大リーグ・MLBMLB公式で購入致しました。一度のみ着用しております。身長170cm-180cmの方までがベストなサイズ感だと思われます。定価より¥10000程度安く出品させていただいております。エンゼルス大谷翔平ダルビッシュ吉田正尚鈴木誠也タティスジュニアパドレス
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