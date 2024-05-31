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浦和レッズ　2018ユニフォーム　背番号１８　山田直輝
商品番号 X60800464973
商品名

浦和レッズ　2018ユニフォーム　背番号１８　山田直輝
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の通りです。バックスタンドでの観戦時に服の上から一回だけ着用し、後は自宅に保管していました。丈···半袖カラー···レッド種類···シャツサイズ···M
http://narcologia.ru/goods/encourage733772.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney118149.html
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