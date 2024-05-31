浦和レッズ　2018ユニフォーム　背番号１８　山田直輝

写真の通りです。バックスタンドでの観戦時に服の上から一回だけ着用し、後は自宅に保管していました。丈···半袖カラー···レッド種類···シャツサイズ···M



浦和レッズ 2018 ユニフォーム ホーム 半袖 レプリカ #18.山田直輝



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ACL王者



浦和】新背番号が決定、山田直輝が18、武富孝介が７、マルティノスが11 ...



４年ぶりの埼スタのピッチに 山田直輝がピッチで示すべきだと思って ...



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浦和が選手背番号を発表!!湘南から復帰の山田直輝は18番、柏から加入の ...



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浦和MF山田直輝が18番を選んだ理由は…「進んだ自分を見せたかった ...



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浦和MF山田直輝、背番号「10」で湘南に復帰!!「緑と青の勇者になれる ...



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僕の顔が死んでいる」山田直輝を生まれ変わらせた3年間。浦和レッズ ...