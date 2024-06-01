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激レア ミズノワールドウィンプロモデル Mマーク ホワイトアッシュ 清原モデル
商品番号 R44749310811
商品名

激レア ミズノワールドウィンプロモデル Mマーク ホワイトアッシュ 清原モデル
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 5,934 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアミズノワールドウィンMマークプロモデルホワイトアッシュ使用感　凹み　塗装の剥がれなどあります。画像でご確認お願いします。画像が全てです。清原和博モデル　KKIYOHARA西武ライオンズ読売巨人ジャイアンツオリックスブルーウェーブMマーク画像で確認お願いします。画像が全てです。画像の色が実際のものと多少異なって見える場合があります。一通りお品のチェックは致しておりますが万一見落とし等ございました際はご容赦ください。状態を気にされる方はご入札をお控え下さい
http://narcologia.ru/goods/contemplate254377.html
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