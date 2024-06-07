阪神タイガース　ウル虎の夏　ユニフォーム　5着　まとめ売り

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阪神タイガース ウル虎の夏の限定ユニフォームです。2016、2017、2021、2022、2023年のユニフォーム5着でのまとめ売りです。コレクション用に集めていたもので、着用はしていません。お値下げ不可ご質問あればどうぞ。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム