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専用ベルナール・ビュッフェ　リトグラフ　オイルランプ
商品番号 T61884702177
商品名

専用ベルナール・ビュッフェ　リトグラフ　オイルランプ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額　約縦34.5×横28.5作品サイズ　約縦22.×横16素人寸法なので誤差はご了承ください。ネームプレート入りの額に入っています。袋に入れた状態で、箱に入れて保管していました。撮影のために1度出したのみです。絵画の種類···版画形式···額縁入り
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