【真作】三井飯山/夏山雨後人物図/掛軸☆宝船☆AA-965

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【真作】【参考】三井飯山 日本画家。香川県生。名は蘊、字は子清、通称は犀二郎、別号に竹風軒主人等。初め大分の十市王洋に南画を学び、のち京都で田能村直入に師事する。日本南画協会会員となり、池田桂仙・河野秋邨らと日本南画院を結成した。昭和９年(1934)歿、53才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。巻裏に多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 192cm×幅 63cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。