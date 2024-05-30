新品2021 正規品 定価400ドル オールスターユニフォーム アストロズ 大谷

HoustonAstrosNike2021MLBAll-StarGameAuthenticJerseyNavyヒューストンアストロズヒューストン・アストロズオールスターネイビーオーセンティックプロコレプロコレクション2021年に限定発売されたMLBオールスターゲーム。選手仕様オーセンティックユニフォームです。選手実使用モデルと同仕様のNIKE製MLBユニフォームです。定価400ドル（約45000円）なので、ユニの質、刺繍やパッチなどが非常に豪華です。アメリカの正規店で購入しました。100%正規品なのでご安心くださいませ。高額なのでどうしても不安ということでしたら、納品書を同封します。ご質問かご落札後にご連絡お願いします。日本の正規店で購入すると、おそらく10万円以上します。40サイズです。アメリカ40サイズですので大きめです。自己採寸だと着丈：86cm（後ろ襟の付け根～後ろ裾下）身幅：55cm（脇下～脇下）肩幅：47cm（肩の縫い目～肩の縫い目）袖丈：23cm（肩の縫い目～袖先）になります。素人採寸になりますのでご理解くださいませ。新品タグ付きです。写真で状態確認お願いします。状態などに質問ありましたら、気兼ねなくどうぞ。2021年のMLBオールスターゲームThe2021MajorLeagueBaseballAll-StarGameはアメリカンリーグとナショナルリーグの間で行われた91回目のオールスターゲームである。2021年7月13日にコロラド・ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドで行われた。ライアン・プレスリーホセ・アルチューブカルロス・コレアマイケル・ブラントリーサルバドール・ペレスウラジミール・ゲレーロ・ジュニアゲレーロJrトロント・ブルージェイズマイク・トラウトアーロン・ジャッジ大谷翔平ロサンゼルス・エンゼルス菊池雄星シアトル・マリナーズアロルディス・チャップマンニューヨーク・ヤンキースグレゴリー・ソト新品2021年正規品定価400ドルオールスターゲーム選手仕様オーセンティックユニフォームアストロズMLB大谷翔平グリエルユリエスキ・グリエルアルトゥーべホセ・アルトゥーベ



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