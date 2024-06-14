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高堀和也 東北ゴールデンイーグルス 直筆サインボール 球団証明書付き
商品番号 X70142991423
商品名

高堀和也 東北ゴールデンイーグルス 直筆サインボール 球団証明書付き
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東北楽天ゴールデンイーグルスが89個限定で発売した高堀和也選手の直筆サインボール球団証明書付きです。購入から暗い部屋で保存していましたが、前所有から購入した時からケースの箱にシミがあります。ケース自体は包装されている為、問題ありません。他のサインボールと一緒に購入していただけるのでしたら割り引かせて頂きます、お気軽に相談下さい。
http://narcologia.ru/goods/assessor461903.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect84370.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic788212.html

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