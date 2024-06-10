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PSG JAPAN TOUR グッズ　セット
商品番号 W70685594073
商品名

PSG JAPAN TOUR グッズ　セット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,199 円
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商品詳細

パリサンジェルマンが来日してJAPANツアーを行った時の応援グッズです。フラッグ(ガンバ大阪戦のもの。袋に入った未使用品を送ります)JAPANツアー限定タオル(1番人気で会場ではすぐ完売したものです)メッシのマフラーボールペンとシャーペンセットストラップキーホルダーネックストラップなど新品未使用単品で購入希望の際はコメントお願いします。単品の場合は送料や手数料がかかるので割高となります。PSGパリサンジェルマンフランス　リーグアンメッシ　エムバペ　ネイマール　ムバッペMessiジャパンツアー　限定品　サッカー貴重　レア　W杯
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