超激レア】直筆サイン入りユベントスユニフォーム\u0026MVPカード ...

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イタリアサッカー セリエAユベントスのレプリカユニフォームネドベド選手の直筆サイン入りです。当時、クラブワールドカップで日本に来日した際、ご本人からサインを頂いた世界に二つとない超レア物コレクション用です。⭐︎04/05シーズン レプリカユニフォーム ブランドはNIKEサイズはM⭐︎WCCFMVPカードユニフォームに関しては短い期間ですが展示していたこともありインクのスレが多少あります。カードに関してはサインを頂いた後はハードケースに入れて保管しており、美品です。直接本人から頂いたサインなので鑑定書はありません。詳細は写真を参照ください。カードはハードケースに入れて発送致します。一点ものにつき購入後のクレームや交換等は行なっておりません。鑑定書はありませんがサインは本人の直筆です。ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。#ネドベド #直筆サイン #イタリア #セリエA#ユベントス #チェコ#ユニフォーム #WCCF#MVPカード#超激レア #超希少 #世界に一つだけ カラー···ホワイト種類···レプリカユニフォームリーグ···セリエAリーグ···セリエA