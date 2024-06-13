ガット張り機(ストリングマシーン) トアルソンクランプ　2個セット

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⚫︎トアルソン クランプ 2個セットガット張り機(ストリングマシーン)用のクランプ2個セットです。今では新品を買うと1個2万円程もする為、お安くお探しの方はお見逃しなく。中古品ですので、キズや小さびなど若干ありますが、問題無く使用出来る良品です。状態は写真でご判断下さい。不明な事はご遠慮なくご質問下さい。シャフト径12.2mmですので、ゴーセン、トアルソンなど、12.2mm使用のガット張り機なら、基本的には使えます。使用予定のマシーンをご確認のうえ、ご注文下さい。他のサイトにも出品しておりますので、先にそちらで売れてしまうと出品を取り下げる可能性がありますので、その際はご了承下さい。あくまでも個人売買の格安中古品です。細かな事が気になる方や完全な物をお求めの方は、お店で正規の価格でのご購入をお願いします。種類···テニスガット種類···その他