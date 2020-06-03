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マンチェスターユナイテッド　香川真司　ユニフォーム
商品番号 C46238892469
商品名

マンチェスターユナイテッド　香川真司　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おそらく当時2012年に従兄弟がイギリスに行った際に現地で買ったお土産です。タグも日本語表記無しです。サイズ着丈61肩幅43袖丈24身幅47
http://narcologia.ru/goods/mobilehome101243.html
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