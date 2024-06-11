マインツ05｜岡崎慎司 選手 ユニフォーム Mサイズ

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商品詳細
Mainz05マインツ2014-15シーズンユニフォーム岡崎慎司選手モデルMサイズ2015年2月に現地購入。コレクションとして保管しておりました。背番号の部分にやや劣化が見られます。リーグ···ブンデスリーガ種類···レプリカユニフォーム
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