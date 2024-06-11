【ガット150m以上】エアロンスーパー850(240M) ATG 850-2

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商品詳細
2023.8確認したところ、100mはありました。2022年1月に購入後8回ほど使用しました。宅急便コンパクトにて発送します。希望の長さにカットして送付も可能です種類···テニスガットガットの素材···ナイロン・マルチヨネックス
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