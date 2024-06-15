タイトリスト　スコッティキャメロン　パター　カリフォルニア デルマー

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商品詳細
スコッティキャメロンのカリフォルニアデルマーです。2012年モデル。種類：パター利き手：右長さ：34インチ付属品：ヘッドカバー使用回数は数回です。写真1枚目でわかるとおり少し傷があります。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。種類···パター
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