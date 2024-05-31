HONMA 本間TW 757Pアイアン　5番からピッチングまでの6本

本間TW757PアイアンHONMAT//WORLD(ホンマツアーワールド)TW757Pアイアン2022年3月発売モデル5番からピッチングまでの6本メーカーの定価:171,600円(税込)さすが本間の人気作品前作(TW747P)よりもさらにやさしくなりました。反発エリアが広くて、ミスヒットでもロスが少ないです。フェースの下部でも高弾道。出球の方向の安定感もあります。払い打ちでもよく上がり、高レベルの飛距離性能と直進性でやさしくグリーンに乗せられるアイアンです。装着シャフト/VIZARDIBWF85カーボンシャフト1本単価は約16,000円本間オリジナル新開発カーボンシャフトですが、しっかりしていましています。グリップ粘りがあるNEXGENに新品装着大好きなグリップに交換番手5番 6番7番 8番9番ロフト角(度) 21.52528.53338ライ角(度) 60.56161.56262.5ヘッド757Pとシャフトのマッチングは素晴らしくとにかく飛距離と方向性は抜群で芝に対する抜けも最高です。さすが本間の作品と感じました。2023年9月はじめに注文して約1ヶ月の9月末に手にしました。東京都内本間専門ショップにて新品購入使用はコース1回のみ練習場使用無しほとんど新品同様です。私はかなりのハードヒッターで同じヘッドにスチールを装着し新たに新品購入しますので出品しました。※1回のみの使用ですので細かなキズはありますが、神経質な方はご遠慮下さい。種類...アイアン利き手...右対象...メンズ＃本間TW757Pアイアン#HONMA



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