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UDF　リンク　ゼルダの伝説ムジュラの仮面
商品番号 C55208291522
商品名

UDF　リンク　ゼルダの伝説ムジュラの仮面
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UDF　ゼルダの伝説　ムジュラの仮面リンクのフィギュアです。こちらかなり前に購入したものになり、状態がよくありません。塗装剥げや擦り傷がございます。写真でご判断いただければ幸いです。フィギュア種類...コレクションフィギュア性別...男
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