アクアマリン　九尾狐ちゃん　満天天珠　西瓜天珠　ブレスレット

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商品詳細
希少な、アクアマリンの九尾狐のブレスレットです。アクアマリンの彫り物パーツは、あまりないので、是非、おすすめです。アクアマリン 10.５ミリ九尾狐 30×36×10満天天珠 10ミリ西瓜天珠 8ミリ内周約16センチサイズ調整いたします♡#アクアマリン#九尾狐#天然石ブレスレット#ハンドメイドブレスレット素材···天然石カラー···ブルーブレスレット・バングル···ブレスレット石の素材···アクアマリン
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