ポピーパーカー　バービー人形　トップス\u0026パンツ　ダメージ柄

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在庫1点限りです日本製の様な完璧な商品をお求めの方はご遠慮くださいm(__)mトップスパンツ(ダメージ柄)以上2点のお値段です。#チョコプリンセパレート#チョコプリンパンツスタイル↑検索ワード順次設定中です⭐️プロフィールもお読みください。⭐️縫製は日本製には劣りますが、丁寧にされています。⭐️手持ちのドールに着せて撮影していますが、ドールの体型によっては入らなかったりおしりが見えてしまったりもあります。背面や見えない部分まで気にされる方には向きません。⭐️画像は自宅撮影ですので大きなイメージ違いはないはずなのですが、実物を手にとっての市場ではないですから、商品について気になる事がありましたらご購入前にご質問くださいませ。ドレスを折り畳んでの発送になります。ご了承ください。※ドール、撮影小物は商品に含みません他にもドール用品を出品しています。おまとめの場合は２点目50円引き、３点目以降は１点当たり100円引きと致します。ドール服 アウトフィット マテル 1/6ドール Barbie人形 オビツ27オビツ２７ モモコ momoko