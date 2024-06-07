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アラビア ARABIA ムーミン マグカップ トゥーティッキ
商品番号 Q18360124241
商品名

アラビア ARABIA ムーミン マグカップ トゥーティッキ
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アラビアARABIAムーミンマグカップトゥーティッキシールを剥がした後、使用しておりません美品かと思いますが、自宅保管品なのでご了承いただける方のみご購入をお願いします廃盤となったため、現在では入手困難なマグカップですサイズ:約φ83×W110×H80mm250ml電子レンジ、食器洗い乾燥機、オーブン、フリーザー使用可即購入OKお値下げ不可
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