アラビア ARABIA ムーミン マグカップ トゥーティッキ

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アラビアARABIAムーミンマグカップトゥーティッキシールを剥がした後、使用しておりません美品かと思いますが、自宅保管品なのでご了承いただける方のみご購入をお願いします廃盤となったため、現在では入手困難なマグカップですサイズ:約φ83×W110×H80mm250ml電子レンジ、食器洗い乾燥機、オーブン、フリーザー使用可即購入OKお値下げ不可